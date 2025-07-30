Украина и Финляндия могут провести отдельный оборонный форум: Сибига предлагает рассмотреть возможность
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил оборонное сотрудничество с Ассоциацией оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии. Украина пригласила финские компании на международный оборонный форум и выразила заинтересованность в опыте Финляндии по строительству укрытий.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.
Поблагодарил Финляндию, ее правительство, бизнес и народ за поддержку Украины, а главное - за своевременную военную помощь. Финляндия очень хорошо понимает, что значит противостоять жестокой и неспровоцированной агрессии со стороны москвы
Также стороны обсудили практические пути дальнейшего развития взаимовыгодного оборонного сотрудничества. Отмечается, что Украина является контрибутором безопасности и инновационных оборонных технологий.
Пригласил финские компании принять участие в следующем международном форуме оборонной промышленности в Украине осенью этого года и предложил рассмотреть возможность проведения отдельного украинско-финского оборонного форума
Глава МИД Украины также выразил заинтересованность нашего государства в уникальном опыте Финляндии в строительстве объектов укрытия.
Мы благодарны финским друзьям за лидерство в соответствующей коалиции и надеемся на развитие ее деятельности
Дополнение
18 стран-членов ЕС проявили интерес к получению займов на 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE. Программа SAFE позволит мобилизовать до 150 млрд евро инвестиций, Украина ожидает инвестиций в свою оборону.
Ведущие союзники Украины в Европе планируют подать в ЕС по кредитам на десятки миллиардов евро для совместных закупок оружия для Украины и укрепления собственной обороны. Программа SAFE обеспечивает кредиты для оружия, финансируемые за счет долга ЕС с 45-летним сроком погашения.