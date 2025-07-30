Украина и Финляндия могут провести отдельный оборонный форум: Сибига предлагает рассмотреть возможность

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Поблагодарил Финляндию, ее правительство, бизнес и народ за поддержку Украины, а главное - за своевременную военную помощь. Финляндия очень хорошо понимает, что значит противостоять жестокой и неспровоцированной агрессии со стороны москвы