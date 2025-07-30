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Украина и Финляндия могут провести отдельный оборонный форум: Сибига предлагает рассмотреть возможность

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил оборонное сотрудничество с Ассоциацией оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии. Украина пригласила финские компании на международный оборонный форум и выразила заинтересованность в опыте Финляндии по строительству укрытий.

Украина и Финляндия могут провести отдельный оборонный форум: Сибига предлагает рассмотреть возможность

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с руководством и членами Ассоциации оборонных и аэрокосмических предприятий Финляндии. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Поблагодарил Финляндию, ее правительство, бизнес и народ за поддержку Украины, а главное - за своевременную военную помощь. Финляндия очень хорошо понимает, что значит противостоять жестокой и неспровоцированной агрессии со стороны москвы 

- сообщили в МИД.

Также стороны обсудили практические пути дальнейшего развития взаимовыгодного оборонного сотрудничества. Отмечается, что Украина является контрибутором безопасности и инновационных оборонных технологий.

Пригласил финские компании принять участие в следующем международном форуме оборонной промышленности в Украине осенью этого года и предложил рассмотреть возможность проведения отдельного украинско-финского оборонного форума 

- сообщил Сибига.

Глава МИД Украины также выразил заинтересованность нашего государства в уникальном опыте Финляндии в строительстве объектов укрытия.

Мы благодарны финским друзьям за лидерство в соответствующей коалиции и надеемся на развитие ее деятельности 

- отметил глава МИД Украины.

Дополнение

18 стран-членов ЕС проявили интерес к получению займов на 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE. Программа SAFE позволит мобилизовать до 150 млрд евро инвестиций, Украина ожидает инвестиций в свою оборону.

Ведущие союзники Украины в Европе планируют подать в ЕС по кредитам на десятки миллиардов евро для совместных закупок оружия для Украины и укрепления собственной обороны. Программа SAFE обеспечивает кредиты для оружия, финансируемые за счет долга ЕС с 45-летним сроком погашения.

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Андрей Сибига
Европейский Союз
Финляндия
Украина