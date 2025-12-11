$42.180.11
10 грудня, 21:59 • 11131 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 22245 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 23705 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 25739 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 23827 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 22539 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 27619 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 21117 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 20403 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 31848 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Україна продовжила безвізовий режим для громадян Великої Британії

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження безвізового режиму для громадян Великої Британії до 30 січня 2027 року. Це дозволить їм в'їжджати та здійснювати транзитні поїздки без віз на термін до 90 днів протягом 180 днів.

Україна продовжила безвізовий режим для громадян Великої Британії

Україна продовжила безвізовий режим в’їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії до 30 січня 2027 року. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

У документі зазначається, що безвізовий режим діятиме до 30 січня 2027 року, що дасть змогу громадянам Великої Британії в'їжджати на територію України та здійснювати транзитні поїздки без необхідності оформлення віз.

Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2027 року

- йдеться в указі № 28/2020.

Вказується, що цей документ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив загибель військового британських збройних сил в Україні, а також зауважив, що нещасний випадок стався далеко від лінії фронту.

Британія розширила санкції проти рф: додано пропагандистів дугіна, звінчука та п'ять організацій10.12.25, 06:28 • 3954 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна