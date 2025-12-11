Україна продовжила безвізовий режим для громадян Великої Британії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження безвізового режиму для громадян Великої Британії до 30 січня 2027 року. Це дозволить їм в'їжджати та здійснювати транзитні поїздки без віз на термін до 90 днів протягом 180 днів.
Україна продовжила безвізовий режим в’їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії до 30 січня 2027 року. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
У документі зазначається, що безвізовий режим діятиме до 30 січня 2027 року, що дасть змогу громадянам Великої Британії в'їжджати на територію України та здійснювати транзитні поїздки без необхідності оформлення віз.
Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2027 року
Вказується, що цей документ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо
Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив загибель військового британських збройних сил в Україні, а також зауважив, що нещасний випадок стався далеко від лінії фронту.
Британія розширила санкції проти рф: додано пропагандистів дугіна, звінчука та п'ять організацій10.12.25, 06:28 • 3954 перегляди