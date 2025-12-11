Украина продлила безвизовый режим для граждан Великобритании
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Великобритании до 30 января 2027 года. Это позволит им въезжать и совершать транзитные поездки без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней.
Детали
В документе отмечается, что безвизовый режим будет действовать до 30 января 2027 года, что позволит гражданам Великобритании въезжать на территорию Украины и совершать транзитные поездки без необходимости оформления виз.
Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2027 года
Указывается, что этот документ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним
Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил гибель военнослужащего британских вооруженных сил в Украине, а также отметил, что несчастный случай произошел далеко от линии фронта.
