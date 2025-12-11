Украина продлила безвизовый режим для граждан Великобритании

$42.180.11
49.090.07
ukenru
10 декабря, 21:59 • 13167 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 26928 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 26888 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 28901 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 26246 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 24425 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 30228 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 21660 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 20796 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18416 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
100%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кабмин выделяет почти 31 млн гривен на ликвидацию последствий атаки РФ на Тернополь - Свириденко10 декабря, 20:56 • 5576 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto01:49 • 10153 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине02:22 • 3866 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США02:57 • 13922 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo04:03 • 9734 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 21857 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 23444 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 29751 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 37557 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 44174 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Юлия Свириденко
Василий Ломаченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 14296 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 19781 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 16571 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 24110 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 34187 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
ЗРК Бук
WhatsApp

Украина продлила безвизовый режим для граждан Великобритании

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Великобритании до 30 января 2027 года. Это позволит им въезжать и совершать транзитные поездки без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней.

Украина продлила безвизовый режим для граждан Великобритании

Украина продлила безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2027 года. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

В документе отмечается, что безвизовый режим будет действовать до 30 января 2027 года, что позволит гражданам Великобритании въезжать на территорию Украины и совершать транзитные поездки без необходимости оформления виз.

Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2027 года

- говорится в указе № 28/2020.

Указывается, что этот документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил гибель военнослужащего британских вооруженных сил в Украине, а также отметил, что несчастный случай произошел далеко от линии фронта.

Британия расширила санкции против РФ: добавлены пропагандисты Дугин, Звинчук и пять организаций10.12.25, 06:28 • 3982 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина