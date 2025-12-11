Украина продлила безвизовый режим для граждан Великобритании

Украина продлила безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2027 года. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

В документе отмечается, что безвизовый режим будет действовать до 30 января 2027 года, что позволит гражданам Великобритании въезжать на территорию Украины и совершать транзитные поездки без необходимости оформления виз.

Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2027 года