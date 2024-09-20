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Україна прагне врахування в семирічному бюджеті ЄС політичної реальності свого членства - Сибіга

Київ • УНН

 • 13074 перегляди

Україна хоче відкривати переговорні кластери з ЄС паралельно та включити своє членство в новий бюджет ЄС. Голова МЗС покладає особливі сподівання на Польське головування, яке розпочнеться 1 січня.

Україна хоче відкривати переговорні кластери з ЄС паралельно та включити політичну реальність свого членства в семирічний бюджет ЄС, зазначив голова МЗС єАндрій Сибіга, покладаючи особливі сподівання на польське головування у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня, пише УНН.

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"Хочемо відкривати переговорні кластери з ЄС паралельно, а не послідовно. Хочемо, щоби семирічний бюджет ЄС, обговорення якого почнеться в лютому, був бюджетом розширення та врахував політичну реальність членства України. В цьому контексті покладаємо особливі сподівання на польське головування, яке розпочнеться 1 січня", - вказав голова МЗС у Facebook.

Сибіга підбив підсумки турне сусідніми країнами: є домовленості, які відчує ворог20.09.24, 14:41 • 13250 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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