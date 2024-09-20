Украина стремится к учету в семилетнем бюджете ЕС политической реальности своего членства - Сибига

Украина хочет открывать переговорные кластеры с ЕС параллельно и включить политическую реальность своего членства в семилетний бюджет ЕС, отметил глава МИД Андрей Сибига, возлагая особые надежды на польское председательство в Совете ЕС, которое начнется 1 января, пишет УНН.

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"Хотим открывать переговорные кластеры с ЕС параллельно, а не последовательно. Хотим, чтобы семилетний бюджет ЕС, обсуждение которого начнется в феврале, был бюджетом расширения и учел политическую реальность членства Украины. В этом контексте возлагаем особые надежды на польское председательство, которое начнется 1 января", - указал глава МИД в Facebook.

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