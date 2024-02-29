Україна повернула з ТОТ ще п'ять дітей
Київ • УНН
Ще п'ятеро українських дітей віком від 4 до 16 років були повернуті з окупованих територій у Херсонській області.
З тимчасово окупованих територій вивезли ще п'ятьох українських дітей. Повернути вдалося дітей віком від 4 до 16 років, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Повертаємо дітей на вільні українські землі. Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій
За його словами, серед тих кого вдалося вивезти- одна дитина-сирота. Вік дітей - від 4 до 16 років.
"Зараз дорослі та малі – в безпечному місці.З ними працюють лікарі та психологи", - вказав Прокудін.
Він подякував організації Save Ukraine за допомогу у повернені дітей.
За словами Прокудіна, від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із окупованої Херсонщини.
ЄС запровадить санкції проти осіб причетних до депортації українських дітей - The Guardian21.02.24, 16:17 • 25764 перегляди