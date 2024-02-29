Украина вернула из ВОТ еще пять детей

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  133763 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  150934 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  147744 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  146876 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  142329 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  163853 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  179091 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  162734 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украина вернула из ВОТ еще пять детей

Еще пятеро украинских детей в возрасте от 4 до 16 лет были возвращены с оккупированных территорий в Херсонской области.

Общество •   •  12260 просмотра
Украина вернула из ВОТ еще пять детей

рф кое-где на Авдеевском направлении бросает большие силы, ситуация остается сложной - спикер

За минувшие сутки российские войска увеличили количество атак на Авдеевском направлении до 25, ситуация остается сложной.

Война •   •  11083 просмотра
рф кое-где на Авдеевском направлении бросает большие силы, ситуация остается сложной - спикер

Руководитель Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение в разжигании межрелигиозной вражды

Главу Сумской епархии УПЦ (МП) подозревают в разжигании религиозной вражды из-за оскорблений верующих других конфессий в проповедях и постах в социальных сетях.

Криминал и ЧП •   •  9926 просмотра
Руководитель Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение в разжигании межрелигиозной вражды

Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат

Отсутствие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 помогает Украине уничтожать больше российских истребителей.

Война •   •  10950 просмотра
Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат

россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко

Сейчас россия не имеет достаточно сил, дислоцированных в беларуси, для вторжения в Украину после того, как ранее вывела оттуда до 12 000 военнослужащих.

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россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко

путин признал, что рф уже била по Украине ракетами "Циркон". Пригрозил "Сарматами"

российский диктатор подтвердил применение гиперзвуковых ракет "Циркон" против Украины.

Война •   •  13515 просмотра
путин признал, что рф уже била по Украине ракетами "Циркон". Пригрозил "Сарматами"

путин ответил Макрону на предложение отправить войска НАТО в Украину и снова начал пугать мир ядерным конфликтом

путин в очередной раз вспомнил, что россия имеет дальнобойное оружие, которое может поражать цели на территории союзников Украины.

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путин ответил Макрону на предложение отправить войска НАТО в Украину и снова начал пугать мир ядерным конфликтом

Крымские партизаны обнаружили два вражеских РЛС в Севастополе

Крымские партизаны обнаружили две российские радиолокационные станции 5Н87, которые контролируют воздушное пространство над аэродромом Бельбек.

Война •   •  15578 просмотра
Крымские партизаны обнаружили два вражеских РЛС в Севастополе

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц задерживает выплаты пенсионерам и благотворительным организациям, которые держали средства в "Конкорде".

Общество •   •  49342 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Приложение "Воздушная тревога" обновили, но баллистика летит очень быстро, поэтому важно смотреть все источники, - Игнат

Военно-воздушные силы Украины обновили свое приложение для оповещения о воздушных налетах новым безопасным алгоритмом, но предупреждают, что из-за угрозы баллистических ракет люди должны полагаться на несколько источников оповещения для защиты.

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Приложение "Воздушная тревога" обновили, но баллистика летит очень быстро, поэтому важно смотреть все источники, - Игнат