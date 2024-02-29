Украина вернула из ВОТ еще пять детей

С временно оккупированных территорий вывезли еще пятерых украинских детей. Вернуть удалось детей в возрасте от 4 до 16 лет, сообщил в четверг председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Возвращаем детей на свободные украинские земли. Еще двое девочек и трое мальчиков удалось вывезти с временно оккупированных территорий - написал Прокудин.

По его словам, среди тех кого удалось вывезти- один ребенок-сирота. Возраст детей - от 4 до 16 лет.

"Сейчас взрослые и дети - в безопасном месте, с ними работают врачи и психологи", - указал Прокудин.

Он поблагодарил организацию Save Ukraine за помощь в возвращении детей.

По словам Прокудина, с начала года уже удалось вернуть 25 детей из оккупированной Херсонщины.

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