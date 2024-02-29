Украина вернула из ВОТ еще пять детей
Еще пятеро украинских детей в возрасте от 4 до 16 лет были возвращены с оккупированных территорий в Херсонской области.
рф кое-где на Авдеевском направлении бросает большие силы, ситуация остается сложной - спикер
За минувшие сутки российские войска увеличили количество атак на Авдеевском направлении до 25, ситуация остается сложной.
Руководитель Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение в разжигании межрелигиозной вражды
Главу Сумской епархии УПЦ (МП) подозревают в разжигании религиозной вражды из-за оскорблений верующих других конфессий в проповедях и постах в социальных сетях.
Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат
Отсутствие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 помогает Украине уничтожать больше российских истребителей.
россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко
Сейчас россия не имеет достаточно сил, дислоцированных в беларуси, для вторжения в Украину после того, как ранее вывела оттуда до 12 000 военнослужащих.
путин признал, что рф уже била по Украине ракетами "Циркон". Пригрозил "Сарматами"
российский диктатор подтвердил применение гиперзвуковых ракет "Циркон" против Украины.
путин ответил Макрону на предложение отправить войска НАТО в Украину и снова начал пугать мир ядерным конфликтом
путин в очередной раз вспомнил, что россия имеет дальнобойное оружие, которое может поражать цели на территории союзников Украины.
Крымские партизаны обнаружили два вражеских РЛС в Севастополе
Крымские партизаны обнаружили две российские радиолокационные станции 5Н87, которые контролируют воздушное пространство над аэродромом Бельбек.
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц задерживает выплаты пенсионерам и благотворительным организациям, которые держали средства в "Конкорде".
Приложение "Воздушная тревога" обновили, но баллистика летит очень быстро, поэтому важно смотреть все источники, - Игнат
Военно-воздушные силы Украины обновили свое приложение для оповещения о воздушных налетах новым безопасным алгоритмом, но предупреждают, что из-за угрозы баллистических ракет люди должны полагаться на несколько источников оповещения для защиты.