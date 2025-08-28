Україна повернула з окупації ще дві групи дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути дві групи дітей та молодих людей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими, а також, які жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні одразу дві добрі новини у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA – дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій. Команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими. Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації", - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що українська мережа за права дитини допомогла іншим хлопцям вирватися з окупації, які жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій, але сьогодні вже на вільній території України поруч із рідними.

Нагадаємо

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну дитину, яка роками перебувала в умовах окупації. Тепер вона поруч із рідними, у безпеці та готується до навчання в українському університеті.