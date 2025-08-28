$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 6814 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 15061 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 46256 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 26554 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 40962 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 84216 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 106583 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 96911 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 113745 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 82329 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Україна повернула з окупації ще дві групи дітей

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Дві групи українських дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій. Їх змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з військовими.

Україна повернула з окупації ще дві групи дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути дві групи дітей та молодих людей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими, а також, які жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні одразу дві добрі новини у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA – дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій. Команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими. Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації", - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що українська мережа за права дитини допомогла іншим хлопцям вирватися з окупації, які жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій, але сьогодні вже на вільній території України поруч із рідними.

Нагадаємо

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну дитину, яка роками перебувала в умовах окупації. Тепер вона поруч із рідними, у безпеці та готується до навчання в українському університеті.

Павло Башинський

Суспільство
благодійність
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Україна