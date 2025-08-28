Украина вернула из оккупации еще две группы детей

$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 7026 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 15353 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 47466 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 27182 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 41576 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 84770 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 106883 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 97056 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 113794 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 82357 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Массированная атака рф на Киев: уже 12 погибших, трое из них - дети28 августа, 07:26 • 64293 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo28 августа, 08:54 • 71630 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона28 августа, 09:33 • 140892 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен28 августа, 10:55 • 61173 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 23214 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
15:40 • 7026 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 23361 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 47478 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 167471 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 169783 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляйен
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Турция
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 109868 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 140854 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 142195 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 135283 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 166728 просмотра
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300
ЗРК Бук
COVID-19
ТикТок

Украина вернула из оккупации еще две группы детей

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Две группы украинских детей и молодых людей вернулись с временно оккупированных территорий. Их заставляли посещать российские школы и встречаться с военными.

Украина вернула из оккупации еще две группы детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть две группы детей и молодых людей, которых заставляли посещать российские школы и встречаться с российскими военными, а также живших в постоянной опасности мобилизации и репрессий. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Детали

"Сегодня сразу две хорошие новости в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA – две группы детей и молодых людей вернулись с временно оккупированных территорий. Команда Save Ukraine спасла группу украинских детей, которых заставляли посещать российские школы и встречаться с российскими военными. Один из ребят был незаконно отправлен в военный лагерь без согласия матери, другие находились под постоянной угрозой принудительной мобилизации", - сообщил Ермак.

Он отметил, что украинская сеть по правам ребенка помогла другим ребятам вырваться из оккупации, которые жили в постоянной опасности мобилизации и репрессий, но сегодня уже на свободной территории Украины рядом с родными.

Напомним

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одного ребенка, который годами находился в условиях оккупации. Теперь он рядом с родными, в безопасности и готовится к обучению в украинском университете.

Павел Башинский

Общество
благотворительность
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина