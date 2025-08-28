Украина вернула из оккупации еще две группы детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть две группы детей и молодых людей, которых заставляли посещать российские школы и встречаться с российскими военными, а также живших в постоянной опасности мобилизации и репрессий. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

"Сегодня сразу две хорошие новости в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA – две группы детей и молодых людей вернулись с временно оккупированных территорий. Команда Save Ukraine спасла группу украинских детей, которых заставляли посещать российские школы и встречаться с российскими военными. Один из ребят был незаконно отправлен в военный лагерь без согласия матери, другие находились под постоянной угрозой принудительной мобилизации", - сообщил Ермак.

Он отметил, что украинская сеть по правам ребенка помогла другим ребятам вырваться из оккупации, которые жили в постоянной опасности мобилизации и репрессий, но сегодня уже на свободной территории Украины рядом с родными.

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одного ребенка, который годами находился в условиях оккупации. Теперь он рядом с родными, в безопасности и готовится к обучению в украинском университете.