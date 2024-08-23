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Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня: що відомо

Київ • УНН

 • 13978 перегляди

Україна планує відновити експорт електроенергії до Румунії, Угорщини та Молдови з 25 серпня. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії та збалансувати енергосистему.

Україна з 25 серпня планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Деталі

Як відзначили у компанії, відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці – суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції.    

Задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. 

В Укренерго наголошують, що способів подолання профіциту може бути два:

- обмеження генерації українських сонячних електростанцій;

- відновлення експорту електроенергії в денні години.

Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії 

- повідомили в компанії.

Крім того, в Укренерго уточнили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде. 

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Економіка

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