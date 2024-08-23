Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня: що відомо
Київ • УНН
Україна планує відновити експорт електроенергії до Румунії, Угорщини та Молдови з 25 серпня. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії та збалансувати енергосистему.
Україна з 25 серпня планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови, передає УНН із посиланням на Укренерго.
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Як відзначили у компанії, відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці – суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції.
Задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої.
В Укренерго наголошують, що способів подолання профіциту може бути два:
- обмеження генерації українських сонячних електростанцій;
- відновлення експорту електроенергії в денні години.
Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії
Крім того, в Укренерго уточнили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде.
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