Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны с 25 августа: что известно
Киев • УНН
Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в Румынию, Венгрию и Молдову с 25 августа. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии и сбалансировать энергосистему.
Украина с 25 августа планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным сечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Как отметили в компании, со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и на утро пятницы - существенно снизилось потребление. Кроме того, из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это обусловливает профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции.
Во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансировано - количество произведенной энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной.
В Укрэнерго отмечают, что способов преодоления профицита может быть два:
- ограничение генерации украинских солнечных электростанций;
- возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.
Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным сечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии
Кроме того, в Укрэнерго уточнили, что экспорт будет происходить исключительно в период профицита - во время активной работы солнечных электростанций. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины осуществляться не будет.
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