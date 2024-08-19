В ДТЭК объяснили, как аномальная жара влияет на отключение света

До массированных российских обстрелов украинской энергосистемы, в Украине работала так называемая «подушка безопасности» - пока одни электростанции ремонтировали, работали другие, но рф уничтожила и повредила половину гидроэлектростанций и 90% тепловых электростанций, что влияет на энергосистему особенно в аномальную жару.

Об этом сообщили в ДТЭК, пишет УНН.

Детали

Сейчас работа энергосистемы сильно зависит от погоды. Украинцы уже почувствовали это во время аномальной жары, когда по всей стране были отключения света. До массированных обстрелов энергосистемы у нас была так называемая «подушка безопасности». Пока одни электростанции ремонтировали, работали другие. Например, летом традиционно готовят к зиме атомные энергоблоки. Раньше в это время мы не испытывали дефицита, потому что работали тепловые и гидроэлектростанции. Сейчас такое не получится. Российские обстрелы уничтожили и повредили половину гидроэлектростанций и 90% тепловых электростанций - отметили в ДТЭК.

Также в компании отметили, что во время жары интенсивно работают системы охлаждения в домах и на производствах.

Из-за этого потребление растет. Также солнце работает и на нас. Летом солнечные электростанции наиболее продуктивны, а с наступлением холодов надо отапливать дома. Потребление электроэнергии растет. Сокращается световой день, и люди начинают включать больше света. Это также увеличивает нагрузку. Вывод простой - погода очень сильно влияет на работу энергосистемы, однако не на энергетиков. Они работают во все сезоны, чтобы у нас был свет - добавили в ДТЭК.

Напомним,

НЭК «Укрэнерго» объявила о применении графиков отключения электроэнергии во всех регионах Украины 19 августа. Отключения продлятся с 17:00 до 21:00 из-за роста потребления электроэнергии вследствие жары.