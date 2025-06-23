Україна передала росіянам три тіла загарбників, які прибули на її територію, з тілами полеглих захисників

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що наша держава повернула до росії три тіла російських загарбників, які були передані Україні разом з тілами полеглих героїв. Про це Клименко повідомив на брифінгу, розповідає УНН.

Деталі

Три тіла передані росіянам, по них було повне співпадіння - розповів Клименко.

Глава МВС наголосив, що російській стороні тіла загарбників передаються тільки після стовідстоткового підтвердження співпадіння. До того ж часу вони лишаються на території України.

Нагадування

Клменко повідомив, що російські загарбники під час повернення тіл полеглих українських героїв кладуть разом із ними тіла власних військових, ліквідованих Силами оборони України.