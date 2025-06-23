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Ліки не здешевшали, заборона маркетингу між аптеками та виробниками не дала очікуваного результату – директорка БФ “Пацієнти України”
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Україна передала росіянам три тіла загарбників, які прибули на її територію, з тілами полеглих захисників

Київ • УНН

 • 1686 перегляди

Україна повернула росії три тіла російських військових. Ці тіла були передані Україні російською стороною разом з тілами полеглих українських захисників та ідентифіковані українською стороною.

Україна передала росіянам три тіла загарбників, які прибули на її територію, з тілами полеглих захисників

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що наша держава повернула до росії три тіла російських загарбників, які були передані Україні разом з тілами полеглих героїв. Про це Клименко повідомив на брифінгу, розповідає УНН.

Деталі

Три тіла передані росіянам, по них було повне співпадіння

- розповів Клименко.

Глава МВС наголосив, що російській стороні тіла загарбників передаються тільки після стовідстоткового підтвердження співпадіння. До того ж часу вони лишаються на території України.

Нагадування

Клменко повідомив, що російські загарбники під час повернення тіл полеглих українських героїв кладуть разом із ними тіла власних військових, ліквідованих Силами оборони України.

Цинізм без меж: росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців. Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів

- повідомив Клименко.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Міністерство внутрішніх справ України
Клименко Ігор Володимирович
Україна
Tesla
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