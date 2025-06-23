Украина передала россиянам три тела захватчиков, прибывших на ее территорию, с телами павших защитников
Киев • УНН
Украина вернула россии три тела российских военных. Эти тела были переданы Украине российской стороной вместе с телами павших украинских защитников и идентифицированы украинской стороной.
Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что наше государство вернуло в Россию три тела российских захватчиков, которые были переданы Украине вместе с телами павших героев. Об этом Клименко сообщил на брифинге, рассказывает УНН.
Детали
Три тела переданы россиянам, по ним было полное совпадение
Глава МВД подчеркнул, что российской стороне тела захватчиков передаются только после стопроцентного подтверждения совпадения. До этого времени они остаются на территории Украины.
Напоминание
Клименко сообщил, что российские захватчики во время возвращения тел павших украинских героев кладут вместе с ними тела собственных военных, ликвидированных Силами обороны Украины.
Цинизм без границ: Россия превращает репатриацию тел погибших в инструмент манипуляции и давления. Враг намеренно усложняет нам идентификацию, порождает хаос, смешивает тела российских военных с телами украинцев. Да, у нас есть факты. У нас есть установленные имена этих ненужных "родине" солдат и офицеров