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Україна очікує фіналізацію рішень щодо багатомільярдної допомоги від ЄС у найближчі тижні - МЗС

Київ • УНН

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Голова МЗС України подякував ЄС за підтримку пропозицій щодо 35 млрд євро макрофінансової допомоги та 45 млрд євро з заморожених активів рф. Очікується фіналізація рішень у найближчі тижні.

Україна очікує фіналізацію рішень щодо багатомільярдної допомоги від ЄС у найближчі тижні - МЗС

Україна очікує фіналізації рішень щодо 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги та створення кредитного механізму для відшкодування до 45 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів у найближчі тижні, заявив голова МЗС Андрій Сибіга під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, пише УНН з посиланням на МЗС.

Деталі

Голова МЗС, як зазначається, окремо подякував європейським колегам за підтримку пропозицій Єврокомісії щодо використання 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги та створення кредитного механізму для відшкодування до 45 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

"Він висловив сподівання на фіналізацію усіх необхідних рішень у найближчі тижні", - повідомили у МЗС.

Рада ЄС схвалила 35 млрд євро макрофінансової допомоги Україні10.10.24, 01:05 • 79137 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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