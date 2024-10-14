Украина ожидает финализацию решений по многомиллиардной помощи от ЕС в ближайшие недели - МИД
Киев • УНН
Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за поддержку предложений по 35 млрд евро макрофинансовой помощи и 45 млрд евро из замороженных активов РФ. Ожидается финализация решений в ближайшие недели.
Украина ожидает финализации решений относительно 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи и создания кредитного механизма для возмещения до 45 миллиардов евро за счет замороженных российских активов в ближайшие недели, заявил глава МИД Андрей Сибига во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, пишет УНН со ссылкой на МИД.
Детали
Глава МИД, как отмечается, отдельно поблагодарил европейских коллег за поддержку предложений Еврокомиссии по использованию 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи и создание кредитного механизма для возмещения до 45 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.
"Он выразил надежду на финализацию всех необходимых решений в ближайшие недели", - сообщили в МИД.
Совет ЕС одобрил 35 млрд евро макрофинансовой помощи Украине9 октября 2024, 22:05 • 78614 просмотров