Україна імпортувала 907 автобусів за 8 місяців, що на третину більше, ніж торік - дослідження

В період з січня по серпень поточного року в Україну імпортовано 907 автобусів (в т.ч. мікроавтобусів), що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Загальна митна вартість цього імпорту становила 46,4 млн доларів США (+33%). З цієї кількості 263 одиниці – нових автобусів та 644 одиниці - вживаних.

Імпорт нових автобусів обійшовся у 16,1 млн. доларів. Водночас митна вартість вживаних автобусів становила 30,3 млн. доларів.

Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина - 218 одиниць. На цих поставках турки заробили 12,9 млн доларів.

Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Німеччини – 198 одиниць. Їхня загальна митна вартість склала 8,3 млн. доларів.

Нагадаємо

