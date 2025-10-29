Украина импортировала 907 автобусов за 8 месяцев, что на треть больше, чем в прошлом году - исследование

В период с января по август текущего года в Украину импортировано 907 автобусов (в т.ч. микроавтобусов), что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Общая таможенная стоимость этого импорта составила 46,4 млн долларов США (+33%). Из этого количества 263 единицы – новых автобусов и 644 единицы – подержанных.

Импорт новых автобусов обошелся в 16,1 млн долларов. В то же время таможенная стоимость подержанных автобусов составила 30,3 млн долларов.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов была Турция – 218 единиц. На этих поставках турки заработали 12,9 млн долларов.

Наибольшее количество подержанных автобусов было импортировано из Германии – 198 единиц. Их общая таможенная стоимость составила 8,3 млн долларов.

Напомним

За 9 месяцев текущего года в Украину было импортировано 61,7 тыс. легковых электромобилей, что на 52% больше, чем в прошлом году.