Украина импортировала 907 автобусов за 8 месяцев, что на треть больше, чем в прошлом году - исследование

Эксклюзив
07:00 • 21152 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 24644 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 28331 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 86488 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 50407 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 49511 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 76244 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38467 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28670 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22550 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Популярные новости
Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ28 октября, 23:41 • 20914 просмотра
Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дронаVideo29 октября, 00:45 • 26428 просмотра
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"29 октября, 02:23 • 24347 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею04:30 • 22383 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 22561 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
07:00 • 21181 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 22942 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 86533 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 57695 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 65664 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 6112 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 12075 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 23025 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 25662 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 33341 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
ТикТок

Украина импортировала 907 автобусов за 8 месяцев, что на треть больше, чем в прошлом году - исследование

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

С января по август в Украину импортировано 907 автобусов на 46,4 млн долларов, что на 30% больше, чем в прошлом году. 263 единицы были новыми, а 644 - подержанными.

Украина импортировала 907 автобусов за 8 месяцев, что на треть больше, чем в прошлом году - исследование

В период с января по август текущего года в Украину импортировано 907 автобусов (в т.ч. микроавтобусов), что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Общая таможенная стоимость этого импорта составила 46,4 млн долларов США (+33%). Из этого количества 263 единицы – новых автобусов и 644 единицы – подержанных.

Импорт новых автобусов обошелся в 16,1 млн долларов. В то же время таможенная стоимость подержанных автобусов составила 30,3 млн долларов.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов была Турция – 218 единиц. На этих поставках турки заработали 12,9 млн долларов.

Наибольшее количество подержанных автобусов было импортировано из Германии – 198 единиц. Их общая таможенная стоимость составила 8,3 млн долларов.

Напомним

За 9 месяцев текущего года в Украину было импортировано 61,7 тыс. легковых электромобилей, что на 52% больше, чем в прошлом году.

Евгений Устименко

