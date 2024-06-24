Україна і ЄС можуть підписати безпекову угоду на Європейській раді – Боррель

Рада Європейського Союзу може остаточно затвердити текст угоди про гарантії безпеки між Україною та ЄС на своєму засіданні в Люксембурзі у вівторок 25 червня.Про це заявив за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, йдеться на сайті Євросоюзу, передає УНН.

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За його словами, у вівторок відбудеться офіційне затвердження угоди, а саме підписання буде або в середу, або в четвер цього тижня в Брюсселі.

Ми завершуємо наші безпекові зобов’язання з Україною. Я сподіваюся, що робота буде завершена дуже скоро, щоб мати можливість підписати ці зобов’язання щодо безпеки, можливо, ще цього місяця, можливо, на полях наступної Європейської Ради

Він заявив, що цими зобов’язаннями щодо безпеки "ми посилаємо Росії чітке повідомлення про наше бажання продовжувати підтримувати Україну".

З іншого боку , ви знаєте, що завтра міжурядова конференція (МПК) з Україною і Молдова почне вступ України та членство, що є найвищою гарантією безпеки