Совет Европейского Союза может окончательно утвердить текст соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и ЕС на своем заседании в Люксембурге во вторник 25 июня. Об этом заявил по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, говорится на сайте Евросоюза, передает УНН.

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По его словам, во вторник состоится официальное утверждение соглашения, а само подписание будет или в среду, или в четверг на этой неделе в Брюсселе.

Мы завершаем наши обязательства по безопасности с Украиной. Я надеюсь, что работа будет завершена очень скоро, чтобы иметь возможность подписать эти обязательства по безопасности, возможно, еще в этом месяце, возможно, на полях следующего Европейского Совета сказал Боррель.

Он заявил, что этими обязательствами по безопасности "мы посылаем России четкое сообщение о нашем желании продолжать поддерживать Украину".

С другой стороны, вы знаете, что завтра межправительственная конференция (МПК) с Украиной и Молдова начнет вступление Украины и членство, что является наивысшей гарантией безопасности добавил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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