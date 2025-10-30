Україна експортувала перший мільйон тонн сої та ріпаку після введення мита
Київ • УНН
Після запровадження експортного мита 4 вересня 2025 року, українські аграрії експортували понад 1 млн тонн соєвих бобів та насіння ріпаку. Аграрії отримали пільги на суму понад 345 млн грн, а до держбюджету надійшло 742,7 млн грн експортного мита.
Українські аграрії експортували перший мільйон тонн сої та ріпаку після встановлення вивізного мита, повідомили в Держмитслужбі, пише УНН.
Деталі
"З початку дії Закону України № 4536-ІХ, який набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн соєвих бобів та насіння ріпаку", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, законом запроваджено експортне мито на ці олійні культури. Водночас від його сплати звільнено сільськогосподарських товаровиробників, які експортують власно вирощену продукцію, а також сільськогосподарські кооперативи, що експортують продукцію, вирощену їхніми членами.
"Завдяки цьому механізму аграрії вже отримали пільги зі сплати експортного мита на суму понад 345 млн грн, тоді як до державного бюджету трейдерами сплачено 742,7 млн грн експортного мита", - ідеться у повідомленні.
