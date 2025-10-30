Украина экспортировала первый миллион тонн сои и рапса после введения пошлины

Украинские аграрии экспортировали первый миллион тонн сои и рапса после установления вывозной пошлины, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Подробности

"С начала действия Закона Украины № 4536-ІХ, вступившего в силу 4 сентября 2025 года, украинские аграрии уже экспортировали более 1 млн тонн соевых бобов и семян рапса", - говорится в сообщении.

Как указано, законом введена экспортная пошлина на эти масличные культуры. В то же время от ее уплаты освобождены сельскохозяйственные товаропроизводители, экспортирующие собственно выращенную продукцию, а также сельскохозяйственные кооперативы, экспортирующие продукцию, выращенную их членами.

"Благодаря этому механизму аграрии уже получили льготы по уплате экспортной пошлины на сумму более 345 млн грн, тогда как в государственный бюджет трейдерами уплачено 742,7 млн грн экспортной пошлины", - говорится в сообщении.

