Украина экспортировала первый миллион тонн сои и рапса после введения пошлины

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 2470 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 3940 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 6226 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
08:17 • 12393 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 15803 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 14038 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 19009 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27404 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44527 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44887 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу30 октября, 02:14 • 27844 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 22379 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 34275 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго06:35 • 15797 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 14718 просмотра
публикации
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 2470 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 14983 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 94338 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 83335 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 69722 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Андрей Кудряшов
Александр Сырский
Андрей Одарченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Польша
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 29172 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 37113 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 62055 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 66338 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 47314 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Шахед-136

Украина экспортировала первый миллион тонн сои и рапса после введения пошлины

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

После введения экспортной пошлины 4 сентября 2025 года украинские аграрии экспортировали более 1 млн тонн соевых бобов и семян рапса. Аграрии получили льготы на сумму более 345 млн грн, а в госбюджет поступило 742,7 млн грн экспортной пошлины.

Украина экспортировала первый миллион тонн сои и рапса после введения пошлины

Украинские аграрии экспортировали первый миллион тонн сои и рапса после установления вывозной пошлины, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Подробности

"С начала действия Закона Украины № 4536-ІХ, вступившего в силу 4 сентября 2025 года, украинские аграрии уже экспортировали более 1 млн тонн соевых бобов и семян рапса", - говорится в сообщении.

Как указано, законом введена экспортная пошлина на эти масличные культуры. В то же время от ее уплаты освобождены сельскохозяйственные товаропроизводители, экспортирующие собственно выращенную продукцию, а также сельскохозяйственные кооперативы, экспортирующие продукцию, выращенную их членами.

"Благодаря этому механизму аграрии уже получили льготы по уплате экспортной пошлины на сумму более 345 млн грн, тогда как в государственный бюджет трейдерами уплачено 742,7 млн грн экспортной пошлины", - говорится в сообщении.

Президент подписал закон, который вводит экспортную пошлину на сою и рапс02.09.25, 12:32 • 3587 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
Государственный бюджет
Государственная таможенная служба Украины
Украина