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Україна адаптувала правила реєстрації торгових марок до європейських стандартів: що змінилось

Україна адаптувала правила реєстрації торгових марок до європейських стандартів: що змінилось

Київ • УНН

 • 16554 перегляди

Мінекономіки України затвердило нові правила реєстрації торговельних марок, адаптовані до стандартів ЄС. Зміни спрощують процедури, впроваджують електронне подання заявок та розширюють можливості захисту нестандартних типів марок.

Міністерство економіки України затвердило нові правила реєстрації торговельних марок, адаптовані до стандартів Європейського Союзу. Оновлені правила спрямовані на спрощення процедур, впровадження електронного подання заявок та розширення можливостей для захисту нестандартних типів торговельних марок. Пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Міністерство економіки адаптувало правила складання, подання заявок, проведення експертизи та міжнародної реєстрації торговельних марок відповідно до вимог Європейського Союзу. Відповідний наказ був затверджений Мінекономіки 6 серпня 2024 року і набрав чинності 18 вересня.

Нові правила відповідають європейським регламентам та враховують міжнародні й євроінтеграційні зобов'язання України, зокрема за Угодою про асоціацію з ЄС. Це полегшить українським виробникам вихід на європейські ринки зі своїми торговельними марками, зареєстрованими за європейськими стандартами.

Що змінюють нові Правила реєстрації 

Правила  регламентують:

  • хто має право подати заявку; 
  • перелік документів для заявника;
  • процедури подання міжнародних торговельних марок за Мадридською системою реєстрації;
  • особливості проведення експертизи заявок, поданих за національною та міжнародною процедурами.

Правила також:

  • врегульовують питання подання електронних заявок та проведення їх експертизи;
  • передбачають реєстрацію таких видів торговельних марок — звукові, позиційні, орнаментні, рухові, голографічні, мультимедійні, а також особливості реєстрації кольору та комбінації кольорів;
  • визначають порядок перевірки факту застосування щодо заявника або держави заявника санкцій, а також правові наслідки застосованих санкцій.

Прийняття нових Правил реєстрації торговельних марок — це важливий крок до модернізації законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності в Україні. Оновлення регламентів наближає нас до європейських стандартів. Це відкриває нові можливості для українських виробників на міжнародних ринках. Особливо важливим є впровадження електронної системи подання заявок, що спрощує та прискорює процес реєстрації. Ці зміни допоможуть українським підприємцям не тільки закріпити свої позиції на внутрішньому ринку, а й ефективно виходити на міжнародні ринки, захищаючи свої бренди на глобальному рівні

- сказав заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Нагадаємо 

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про кредит для України обсягом 35 млрд євро, близько 39 млрд дол., забезпечений замороженими російськими активами.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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