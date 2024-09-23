Украина адаптировала правила регистрации торговых марок к европейским стандартам: что изменилось

Министерство экономики Украины утвердило новые правила регистрации торговых марок, адаптированные к стандартам Европейского Союза. Обновленные правила направлены на упрощение процедур, внедрение электронной подачи заявок и расширение возможностей для защиты нестандартных типов торговых марок. Пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Министерство экономики адаптировало правила составления, подачи заявок, проведения экспертизы и международной регистрации торговых марок в соответствии с требованиями Европейского Союза. Соответствующий приказ был утвержден Минэкономики 6 августа 2024 года и вступил в силу 18 сентября.

Новые правила соответствуют европейским регламентам и учитывают международные и евроинтеграционные обязательства Украины, в частности по Соглашению об ассоциации с ЕС. Это облегчит украинским производителям выход на европейские рынки со своими торговыми марками, зарегистрированными по европейским стандартам.

Что меняют новые Правила регистрации

Правила регламентируют:

кто имеет право подать заявку;

перечень документов для заявителя;



процедуры подачи международных торговых марок по Мадридской системе регистрации;



особенности проведения экспертизы заявок, поданных по национальной и международной процедурам.



Правила тоже:

регулируют вопросы подачи электронных заявок и проведения их экспертизы;

предусматривают регистрацию таких видов торговых марок - звуковые, позиционные, орнаментные, двигательные, голографические, мультимедийные, а также особенности регистрации цвета и комбинации цветов;

определяют порядок проверки факта применения в отношении заявителя или государства заявителя санкций, а также правовые последствия примененных санкций.



Принятие новых Правил регистрации торговых марок - это важный шаг к модернизации законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности в Украине. Обновление регламентов приближает нас к европейским стандартам. Это открывает новые возможности для украинских производителей на международных рынках. Особенно важным является внедрение электронной системы подачи заявок, что упрощает и ускоряет процесс регистрации. Эти изменения помогут украинским предпринимателям не только закрепить свои позиции на внутреннем рынке, но и эффективно выходить на международные рынки, защищая свои бренды на глобальном уровне - сказал заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Напомним

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины объемом 35 млрд евро, около 39 млрд долл., обеспеченном замороженными российскими активами.