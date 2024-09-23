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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина адаптировала правила регистрации торговых марок к европейским стандартам: что изменилось

Украина адаптировала правила регистрации торговых марок к европейским стандартам: что изменилось

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 14:04  •  12034 просмотра

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Минэкономики Украины утвердило новые правила регистрации торговых марок, адаптированные к стандартам ЕС. Изменения упрощают процедуры, внедряют электронную подачу заявок и расширяют возможности защиты нестандартных типов марок.

Министерство экономики Украины утвердило новые правила регистрации торговых марок, адаптированные к стандартам Европейского Союза. Обновленные правила направлены на упрощение процедур, внедрение электронной подачи заявок и расширение возможностей для защиты нестандартных типов торговых марок. Пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Министерство экономики адаптировало правила составления, подачи заявок, проведения экспертизы и международной регистрации торговых марок в соответствии с требованиями Европейского Союза. Соответствующий приказ был утвержден Минэкономики 6 августа 2024 года и вступил в силу 18 сентября.

Новые правила соответствуют европейским регламентам и учитывают международные и евроинтеграционные обязательства Украины, в частности по Соглашению об ассоциации с ЕС. Это облегчит украинским производителям выход на европейские рынки со своими торговыми марками, зарегистрированными по европейским стандартам.

Что меняют новые Правила регистрации 

Правила регламентируют:

  • кто имеет право подать заявку; 
  • перечень документов для заявителя;
  • процедуры подачи международных торговых марок по Мадридской системе регистрации;
  • особенности проведения экспертизы заявок, поданных по национальной и международной процедурам.

Правила тоже:

  • регулируют вопросы подачи электронных заявок и проведения их экспертизы;
  • предусматривают регистрацию таких видов торговых марок - звуковые, позиционные, орнаментные, двигательные, голографические, мультимедийные, а также особенности регистрации цвета и комбинации цветов;
  • определяют порядок проверки факта применения в отношении заявителя или государства заявителя санкций, а также правовые последствия примененных санкций.

Принятие новых Правил регистрации торговых марок - это важный шаг к модернизации законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности в Украине. Обновление регламентов приближает нас к европейским стандартам. Это открывает новые возможности для украинских производителей на международных рынках. Особенно важным является внедрение электронной системы подачи заявок, что упрощает и ускоряет процесс регистрации. Эти изменения помогут украинским предпринимателям не только закрепить свои позиции на внутреннем рынке, но и эффективно выходить на международные рынки, защищая свои бренды на глобальном уровне

- сказал заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Напомним 

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины объемом 35 млрд евро, около 39 млрд долл., обеспеченном замороженными российскими активами.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
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