Украина адаптировала правила регистрации торговых марок к европейским стандартам: что изменилось
Киев • УНН
Минэкономики Украины утвердило новые правила регистрации торговых марок, адаптированные к стандартам ЕС. Изменения упрощают процедуры, внедряют электронную подачу заявок и расширяют возможности защиты нестандартных типов марок.
Министерство экономики Украины утвердило новые правила регистрации торговых марок, адаптированные к стандартам Европейского Союза. Обновленные правила направлены на упрощение процедур, внедрение электронной подачи заявок и расширение возможностей для защиты нестандартных типов торговых марок. Пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.
Министерство экономики адаптировало правила составления, подачи заявок, проведения экспертизы и международной регистрации торговых марок в соответствии с требованиями Европейского Союза. Соответствующий приказ был утвержден Минэкономики 6 августа 2024 года и вступил в силу 18 сентября.
Новые правила соответствуют европейским регламентам и учитывают международные и евроинтеграционные обязательства Украины, в частности по Соглашению об ассоциации с ЕС. Это облегчит украинским производителям выход на европейские рынки со своими торговыми марками, зарегистрированными по европейским стандартам.
Что меняют новые Правила регистрации
Правила регламентируют:
- кто имеет право подать заявку;
- перечень документов для заявителя;
- процедуры подачи международных торговых марок по Мадридской системе регистрации;
- особенности проведения экспертизы заявок, поданных по национальной и международной процедурам.
Правила тоже:
- регулируют вопросы подачи электронных заявок и проведения их экспертизы;
- предусматривают регистрацию таких видов торговых марок - звуковые, позиционные, орнаментные, двигательные, голографические, мультимедийные, а также особенности регистрации цвета и комбинации цветов;
- определяют порядок проверки факта применения в отношении заявителя или государства заявителя санкций, а также правовые последствия примененных санкций.
Принятие новых Правил регистрации торговых марок - это важный шаг к модернизации законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности в Украине. Обновление регламентов приближает нас к европейским стандартам. Это открывает новые возможности для украинских производителей на международных рынках. Особенно важным является внедрение электронной системы подачи заявок, что упрощает и ускоряет процесс регистрации. Эти изменения помогут украинским предпринимателям не только закрепить свои позиции на внутреннем рынке, но и эффективно выходить на международные рынки, защищая свои бренды на глобальном уровне
Напомним
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины объемом 35 млрд евро, около 39 млрд долл., обеспеченном замороженными российскими активами.