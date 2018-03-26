Ухвалення рішення про відміну детальних планів територій призведе до хаосу у будівництві - експерт

Експерт прокоментував закладену у проекті законодавчу ініціативу про відміну детальних планів територій (ДПТ), які не відповідають діючим генпланам міст, зокрема і столичному Генплану, ухваленому у 2008 році. Нові детальні плани територій можна буде затвердити лише з ухваленням нових генеральних планів міст, однак, наприклад, у столиці, новий генеральний план перебуває на стадії розробки вже 10 років, а діючий, розрахований до 2020 року, більшість вважає таким, що не відповідає реаліям, і тому на сьогодні забудовники часто орієнтуються на ДПТ.

"Я думаю, що це (ухвалення законопроекту №6403 в існуючій редакції – ред.) може призвести до певного хаосу, непорозуміння у роботі. Треба зробити певні вимоги у перехідних положеннях - що чинні ДПТ діють до затвердження нового Генплану. Примітку. Тому що буде так: отримали дозвіл за існуючим, а його відміняють, а як вводити в експлуатацію? Чекати, поки новий Генплан введуть? Це ж інвестори постраждають та добросовісні забудовники. Тим, кому все одно, і хто вводить "за гроші" - на них це ніяк не відобразиться, а от чесні добросовісні забудовники дійсно постраждають, як і люди, що чекають на свої квартири", - вважає експерт.

Нагадаємо, законопроект про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (№6403) зареєстрований ВР у квітні 2017 року. У листопаді 2017 року нардепи схвалили законопроект у першому читанні. Ініціатори законодавчих змін наголошують, що мають на меті впорядкувати містобудівну діяльність, усунувши, зокрема протиріччя між ДПТ та Генеральними планами.

Також законопроектом пропонується запровадити новий вид документації з просторового планування на місцевому рівні – план об’єднаної територіальної громади; розширити повноваження органів місцевого самоврядування шляхом введення місцевих правил регулювання забудови, які встановлюють порядок регулювання забудови та іншого використання територій і об’єктів у населених пунктах, на територіях об’єднаних територіальних громад, а також забезпечення доступу інвесторів та громадськості до документації з просторового планування через Державний реєстр документації з просторового планування на регіональному та місцевому рівнях на офіційному веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури та містобудування та низка інших нововведень.