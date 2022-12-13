Ухилення від податків та зв’язки з рф: БЕБ арештувало майно компанії на 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Бюро економічної безпеки в рамках обшуків вилучило майно компанії, що має зв'язки з росією та білоруссю, на суму понад 50 млн грн. Ухвалами столичного суду на нього накладено арешт. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
Деталі
Компанія підозрювалася в ухилені від сплати податків. БЕБ встановило, що в період 2020-2021 років службові особи компанії купували автомобілі та запчастини до них через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, через договори комісії. Безпосередніми постачальниками товару в багатьох випадках були компанії з росії та білорусі. Використання такої схеми призвело до ненадходження до бюджету України понад 21 млн грн податків.
В рамках розслідування детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 8 транспортних засобів, комплектуючі та автозапчастини загальною вартістю понад 50 млн грн.
Наразі вживаються заходи щодо визначення повного кола причетних до протиправної діяльності осіб, притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків. Кримінальне провадження відкрите за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, КК України).
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“БЕБ, у межах своїх повноважень, розслідує правопорушення в економічній сфері компаній, що прямо або опосередковано пов’язані з росією та білорусією. Майно, вилучене в межах цих кримінальних проваджень, вже приносить дохід нашій державі. Україна вже отримала понад 2,2 млрд гривень доходів завдяки арештованим БЕБ активам рф та рб”, - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.
Нагадаємо
На Львівщині детективи БЕБ вилучили мобільних телефонів, планшетів та іншої електроніки на 25 млн грн.