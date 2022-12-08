Оперативне відпрацювання БЕБ: на Львівщині вилучено товарів на 25 млн грн

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«Вантажний автомобіль з причепом завозив товари в Україну з ухиленням від сплати митних платежів. За результатами обшуків, виявлено товарно-матеріальні цінності, зокрема: телевізори, зарядні станції, мобільні телефони та планшети, портативні зарядні пристрої, інша електронна техніка та товари. Загалом було виявлено понад 1500 одиниць продукції, орієнтовною вартістю близько 25 млн грн», - передають у бюро.

Там наголошують - наразі тривають слідчі дії та встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури.

Раніше у Бюро економічної безпеки повідомили, що у дохід Україні вже надійшло понад 2 мільярди гривень арештованих БЕБ активів росії та білорусі.