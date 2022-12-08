Оперативне відпрацювання БЕБ: на Львівщині вилучено товарів на 25 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили та зупинили транспортний засіб після проходження митного контролю міжнародного пункту пропуску. Під час проведення обшуку авто виявилося, що товар не був задекларований в Україні, передає УНН з посиланням на пресслужбу БЕБ.
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«Вантажний автомобіль з причепом завозив товари в Україну з ухиленням від сплати митних платежів. За результатами обшуків, виявлено товарно-матеріальні цінності, зокрема: телевізори, зарядні станції, мобільні телефони та планшети, портативні зарядні пристрої, інша електронна техніка та товари. Загалом було виявлено понад 1500 одиниць продукції, орієнтовною вартістю близько 25 млн грн», - передають у бюро.
Там наголошують - наразі тривають слідчі дії та встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури.
Раніше у Бюро економічної безпеки повідомили, що у дохід Україні вже надійшло понад 2 мільярди гривень арештованих БЕБ активів росії та білорусі.