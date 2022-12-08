Оперативная отработка БЭБ: на Львовщине изъято товаров на 25 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области обнаружили и остановили транспортное средство после прохождения таможенного контроля международного пункта пропуска. Во время проведения обыска авто оказалось, что товар не был задекларирован в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
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«Грузовой автомобиль с прицепом завозил товары в Украину с уклонением от уплаты таможенных платежей. По результатам обысков обнаружены товарно-материальные ценности, в частности: телевизоры, зарядные станции, мобильные телефоны и планшеты, портативные зарядные устройства, другая электронная техника и товары. В общей сложности было обнаружено более 1500 единиц продукции, ориентировочной стоимостью около 25 млн грн», - передают в бюро.
Там подчеркивают - продолжаются следственные действия и устанавливаются обстоятельства совершения уголовного правонарушения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы БЭБ во Львовской области при процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры.
Ранее в Бюро экономической безопасности сообщили, что в доход Украины уже поступило более 2 миллиардов гривен арестованных БЭБ активов России и Беларуси.