Уклонение от налогов и связи с рф: БЭБ арестовало имущество компании на 50 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Бюро экономической безопасности в рамках обысков изъяло имущество компании, имеющей связи с россией и беларусью, на сумму более 50 млн грн. По постановлениям столичного суда на него наложен арест. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
Детали
Компания подозревалась в уклонении от уплаты налогов. БЭБ установило, что в период 2020-2021 годов должностные лица компании покупали автомобили и запчасти к ним через подконтрольных физических лиц-предпринимателей, через договоры комиссии. Непосредственными поставщиками товара во многих случаях были компании из россии и беларуси. Использование такой схемы привело к непоступлению в бюджет Украины более 21 млн грн налогов.
В рамках расследования детективы БЭБ провели обыски и изъяли 8 транспортных средств, комплектующие и автозапчасти общей стоимостью более 50 млн грн.
В настоящее время принимаются меры по определению полного круга причастных к противоправной деятельности лиц, привлечению их к уголовной ответственности и возмещению нанесенного государству ущерба. Уголовное производство открыто по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212, УК Украины).
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“БЭБ, в пределах своих полномочий, расследует правонарушения в экономической сфере компаний, что прямо или косвенно связаны с россией и беларусью. Имущество, изъятое в рамках этих уголовных производств, уже приносит доход нашему государству. Украина уже получила более 2,2 млрд гривен доходов благодаря арестованным БЭБ активам рф и рб”, - отметил директор БЭБ Вадим Мельник.
Напомним
Во Львовской области детективы БЭБ изъяли мобильных телефонов, планшетов и другой электроники на 25 млн грн.