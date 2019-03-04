Указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО опубліковано

"Звільнити ГЛАДКОВСЬКОГО Олега Володимировича з посади Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано у документі.

Додамо, що указу про звільнення Гладковського з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю поки не опубліковано.

Раніше Президент України заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує пред'явити підозру ”усім винним” у розкраданні в Збройних силах України.



Як повідомлв УНН, Верховна Рада доручила парламентській тимчасовій комісії (ТСК) розслідувати факти розкрадань у Збройних силах. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів.



Нагадаємо, підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні Генеральна прокуратура вручить протягом лічених днів, оскільки вже вийшла на фінішну пряму в своєму розслідуванні.

Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.



