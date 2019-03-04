Указ об увольнении Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО опубликовано
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Освободить ГЛАДКОВСКАЯ Олега Владимировича с должности Первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.
Добавим, что указа об увольнении Гладковского с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля пока не опубликовано.
Ранее Президент Украины заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрение "всем виновным" в хищении в Вооруженных силах Украины.
Как повидомлв УНН, Верховная Рада поручила парламентской временной комиссии (ВСК) расследовать факты хищений в Вооруженных силах. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов.
Напомним, подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине Генеральная прокуратура вручит течение считанных дней, поскольку уже вышла на финишную прямую в своем расследовании .
Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.