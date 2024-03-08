Угорщина отримала 75 мільйонів євро від ЄС, які раніше блокував Брюссель
Київ • УНН
Угорщина отримала 75 млн євро раніше заблокованих коштів ЄС, які будуть витрачені на програму з охорони навколишнього середовища та енергоефективності.
Угорщина отримала €75 мільйонів, які раніше блокував Брюссель. Кошти витратять у рамках програми навколишнього середовища та енергоефективності. Про це повідомив міністр фінансів країни Міхай Варга у своїй публікації на Facebook, передає УНН.
Оголошення: до Угорщини надійшло ще 30 мільярдів форинтів (75 млн євро – ред.) раніше заблокованих коштів ЄС.
Деталі
Варга зауважив, що цього разу Угорщина отримала 75,2 млн євро у вигляді попереднього фінансування для наших інвестицій, спрямованих на зелений і цифровий перехід.
Міністр фінансівв Угорщини пообіцяв, що ці кошти ми спрямують на фінансування Оперативної програми з екології та енергоефективності Plusz (KEHOP Plusz).
З сьогоднішнім перерахуванням сума наших ресурсів, взятих із програми згуртування на 2021-2027 роки, вже зросла до 1,22 мільярда євро. З цим результатом Угорщина випереджає більшість країн-учасниць за скороченням і займає 11 місце.
Він також нагадав, що з кінця грудня Угорщина отримала понад 1,3 мільярда євро зі своїх раніше заблокованих ресурсів.
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