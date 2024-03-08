Венгрия получила 75 миллионов евро от ЕС, которые ранее блокировал Брюссель
Киев • УНН
Венгрия получила 75 млн евро ранее заблокированных средств ЕС, которые будут потрачены на программу по охране окружающей среды и энергоэффективности.
Венгрия получила €75 миллионов, которые ранее блокировал Брюссель. Средства потратят в рамках программы окружающей среды и энергоэффективности. Об этом сообщил министр финансов страны Михай Варга в своей публикации на Facebook, передает УНН.
Объявление: в Венгрию поступило еще 30 миллиардов форинтов (75 млн евро - ред.) ранее заблокированных средств ЕС.
Детали
Варга отметил, что на этот раз Венгрия получила 75,2 млн евро в виде предварительного финансирования для наших инвестиций, направленных на зеленый и цифровой переход.
Министр финансов Венгрии пообещал, что эти средства мы направим на финансирование Оперативной программы по экологии и энергоэффективности Plusz (KEHOP Plusz).
С сегодняшним перечислением сумма наших ресурсов, взятых из программы сплочения на 2021-2027 годы, уже выросла до 1,22 миллиарда евро. С этим результатом Венгрия опережает большинство стран-участниц по сокращению и занимает 11 место.
Он также напомнил, что с конца декабря Венгрия получила более 1,3 миллиарда евро из своих ранее заблокированных ресурсов.
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