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Угорщина висловила готовність допомогати Україні в боротьбі з АЧС

Угорщина висловила готовність допомогати Україні в боротьбі з АЧС

Київ • УНН

 • 9041 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Угорщина готова допомагати Україні у боротьбі з АЧС. Про це за результатами зустрічі з угорським колегою Шандором Фазекашем повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий, передає УНН.

“Візит Міністра землеробства Угорщини є важливим політичним сигналом для активізації співробітництва між країнами в аграрній сфері. Хочу відзначити, що мій колега повідомив про готовність Угорщини допомогти нам у боротьбі з АЧС”, — зазначив міністр.

У свою чергу Шандор Фазекаш зазначив, що угорська фітосанітарна та ветеринара служба мають необхідний досвід для локалізації подібних захворювань.

“У нас вже багато років хвороби не виходили за межі країни. За допомогою ФАО ми можемо організувати, щоби українські студенти навчалися у нас”, — сказав він.

Також сторони обговорили спільний розвиток виробництва органічної сільськогосподарської продукції і співпрацю в галузі рослинництва.

Під кінець зустрічі сторони підсумували, що для обох країн має велике значення планомірний взаємовигідний розвиток торговельно-економічних відносин у сфері АПК.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, виробники свинини домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС.

За словами експерта Ю.Опенька, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту.

Як наслідок, через АЧС від імпорту української свинини вже відмовилася низка країн.


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