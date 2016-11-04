Венгрия выразила готовность помогать Украине в борьбе с АЧС

"Визит Министра земледелия Венгрии является важным политическим сигналом для активизации сотрудничества между странами в аграрной сфере. Хочу отметить, что мой коллега сообщил о готовности Венгрии помочь нам в борьбе с АЧС ", - отметил министр.

В свою очередь Шандор Фазекаш отметил, что венгерская фитосанитарная и ветеринара служба имеют необходимый опыт для локализации подобных заболеваний.

"У нас уже много лет болезни не выходили за пределы страны. С помощью ФАО мы можем организовать, чтобы украинские студенты учились у нас ", - сказал он.

Также стороны обсудили совместное развитие производства органической сельскохозяйственной продукции и сотрудничестве в области растениеводства.

Под конец встречи стороны заключили, что для обеих стран имеет большое значение планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономических отношений в сфере АПК.

Напомним, как сообщал УНН, производители свинины добиваться законодательных изменений, чтобы побороть АЧС.

По словам эксперта Ю.Опенька, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС до контролируемого процесса из-за отсутствия надлежащего менеджмента.

Как следствие, из-за АЧС от импорта украинской свинины уже отказалась ряд стран.





