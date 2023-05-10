Угорщина відмовилась від проведення ЧЄ з фігурного катання у 2024 році через війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Національна угорська асоціація ковзанярського спорту повідомила, що відмовляється від права на організацію чемпіонату Європи з фігурного катання у Будапешті у 2024 році через війну рф проти України. Про це вони повідомили у заяві на сайті асоціації, пише УНН.
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"У зв’язку з тривалою війною по сусідству з нашою країною, її впливом на економіку та цінами на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт, Угорська національна асоціація ковзанярського спорту після тривалого розгляду відмовляється від чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду 2024 року", - йдеться у заяві на сайті.
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В асоціації також зазначили, що не мають належних фінансових ресурсів для якісного проведення турніру.
Довідково
Чемпіонат Європи - 2023 року відбувся у Фінляндії (місто Еспоо), ЧЄ-2025 має пройти у Хорватії (місто Загреб).
Нагадаємо
Наприцінці квітня Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна, нібито, заплатила надзвичайно високу ціну за війну, яку розпочала рф проти України.