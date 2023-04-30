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В Угорщині заявили, що заплатили надзвичайно високу ціну за війну

В Угорщині заявили, що заплатили надзвичайно високу ціну за війну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна, нібито, заплатила надзвичайно високу ціну за війну, яку розпочала рф проти України, передає УНН.

Сійярто прокоментував слова Президента України Володимира Зеленського, що поведінка Угорщини як держави-члена НАТО недоречна.

Цитата

«На щастя, це не він вирішує. Угорці вже заплатили за цю війну надзвичайно високу ціну. На цій війні загинуло кілька угорців - членів угорської громади в Закарпатській області», - написав Сійярто у Facebook.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський, коментуючи позицію Угорщини та можливості вирішення суперечок із Будапештом, заявив, що називати другом того, хто є ворогом Північноатлантичного Альянсу – неадекватна політика.

Віце-спікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україні потрібен дозвіл росії, щоб вступити в НАТО.

У МЗС на це відповіли, що Україна не потребує дозволу росії, щоб стати членом Альянсу.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Угорщина не повинна коментувати суверенітет нашої країни.

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