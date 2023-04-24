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МЗС про заяву віцеспікерки парламенту Угорщини: "Україні не треба дозвіл рф, аби стати членом НАТО"

МЗС про заяву віцеспікерки парламенту Угорщини: "Україні не треба дозвіл рф, аби стати членом НАТО"

Київ • УНН

 • 428157 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. В МЗС заявили, що Україна не потребує дозволу росії, аби стати членом НАТО. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook, коментуючи заяву віцеспікерки парламенту Угорщини Дори Дуро, пише УНН.

Цитата

«Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Це право неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини. Ми не потребуємо дозволу росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок москви», - написав Ніколенко.

Він наголосив, що немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.

«Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому», - зазначив Ніколенко.

Раніше

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україні потрібен дозвіл росії, щоб вступити в НАТО.

Доповнення

Прем’єр-міністр Угорщини висловив обурення через заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Київ 20 квітня заявив, що місце України по праву – в НАТО і що під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки України.

Українські Національні Новини

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