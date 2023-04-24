МЗС про заяву віцеспікерки парламенту Угорщини: "Україні не треба дозвіл рф, аби стати членом НАТО"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В МЗС заявили, що Україна не потребує дозволу росії, аби стати членом НАТО. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook, коментуючи заяву віцеспікерки парламенту Угорщини Дори Дуро, пише УНН.
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«Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Це право неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини. Ми не потребуємо дозволу росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок москви», - написав Ніколенко.
Він наголосив, що немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.
«Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому», - зазначив Ніколенко.
Раніше
Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україні потрібен дозвіл росії, щоб вступити в НАТО.
Доповнення
Прем’єр-міністр Угорщини висловив обурення через заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Київ 20 квітня заявив, що місце України по праву – в НАТО і що під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки України.