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Подоляк: Угорщина не має коментувати сувернітет нашої країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Угорщина не має коментувати сувернітет нашої країни. Про це сказав Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону відповідаючи на заяву віцеспікерки парламенту Угорщини Дору Дуро, яка зазначила, що росія має схвалити вступ України до НАТО, пише УНН.

Цитата

"Чому взагалі Угорщина щось має коментувати щодо суверенітету нашої України, чи нашого вибору, чи щодо Альянсу, який устами генсека НАТО Єнса Столтенберга зафіксував, що всі, абсолютно всі країни єдні у своєму розумінні, що Україна повинна бути обов'язковим членом НАТО, крім, знову ж таки, Угорщини?", - зазначив Подоляк.

Деталі

Радник Голови ОП також додав, що Україна може отримати дозвіл в росії лише за допомогою Збройних Сил.

"Який дозвіл ми повинні отримати у росії? Ми повинні отримати у росії один дозвіл — на неіснування росії. Тобто ми повинні його отримати нашими Збройними силами, пояснивши росії, що такі держави неконкурентними і в такому вигляді існувати не можуть. Вони мають або трансформуватися, або зменшити свій обсяг примітивних амбіцій гопника", - наголосив Подоляк.

Крім цього, Подоляк зазначив, що після перемоги України, такі країни як Угорщина будь першими, хто поставить на голосування прийняття України в НАТО за пришвидшеною процедурою 

"Угорщина буде одним з найбільш зацікавлених лобістів, тому що треба буде спокутувати провину", - підсумував Радник Глави ОП. 

Раніше

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україні потрібен дозвіл росії, щоб вступити в НАТО. В МЗС на це відповіли та зазначили, що Україна не потребує дозволу росії, аби стати членом Альянсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООН поступово обнуляє свою репутацію - Подоляк

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