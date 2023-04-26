Подоляк: Угорщина не має коментувати сувернітет нашої країни
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Угорщина не має коментувати сувернітет нашої країни. Про це сказав Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону відповідаючи на заяву віцеспікерки парламенту Угорщини Дору Дуро, яка зазначила, що росія має схвалити вступ України до НАТО, пише УНН.
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"Чому взагалі Угорщина щось має коментувати щодо суверенітету нашої України, чи нашого вибору, чи щодо Альянсу, який устами генсека НАТО Єнса Столтенберга зафіксував, що всі, абсолютно всі країни єдні у своєму розумінні, що Україна повинна бути обов'язковим членом НАТО, крім, знову ж таки, Угорщини?", - зазначив Подоляк.
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Радник Голови ОП також додав, що Україна може отримати дозвіл в росії лише за допомогою Збройних Сил.
"Який дозвіл ми повинні отримати у росії? Ми повинні отримати у росії один дозвіл — на неіснування росії. Тобто ми повинні його отримати нашими Збройними силами, пояснивши росії, що такі держави неконкурентними і в такому вигляді існувати не можуть. Вони мають або трансформуватися, або зменшити свій обсяг примітивних амбіцій гопника", - наголосив Подоляк.
Крім цього, Подоляк зазначив, що після перемоги України, такі країни як Угорщина будь першими, хто поставить на голосування прийняття України в НАТО за пришвидшеною процедурою
"Угорщина буде одним з найбільш зацікавлених лобістів, тому що треба буде спокутувати провину", - підсумував Радник Глави ОП.
Раніше
Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україні потрібен дозвіл росії, щоб вступити в НАТО. В МЗС на це відповіли та зазначили, що Україна не потребує дозволу росії, аби стати членом Альянсу.
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