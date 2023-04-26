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ООН поступово обнуляє свою репутацію - Подоляк

ООН поступово обнуляє свою репутацію - Подоляк

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. ООН поступово обнуляє свою репутацію. Про це заявив Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"росія в ОНН - це абсурдно в повному сенсі цього слова, і це, я зараз скажу парадоксальну річ, добре. Тому що ООН поступово, чи навіть пришвидшено обнуляє свою репутацію. Ця міжнародна інституція хоче довести світу, що абсурд - це нормально", - сказав Подоляк.

Деталі

На думку Михайла Подоляка, ні ООН, ні МАГАТЕ, ні Червоний Хрест, ні інші інституції не виконують своїх функціональних обов'язків, що прописані в їх основних документах. 

"Я думаю, що вся глобальна інфраструктура буде переформатовуватись в результаті цієї війни. В такому вигляді глобальна система безпеки не працює. Не існує інституцій, які б могли запобігати таким війнам. Тому, на мій погляд, при правильній фіналізації війни, ці всі інституції будуть або реформуватись, або трансформуватись в щось інше", - підкреслив Радник Голови ОП.

Крім цього, Подоляк прокоментував позицію країн, які "дуже стурбовані" тим, що робить росія.

"Приймайте відповідні юридичні рішення. Ігноруйте участь там, де є росія. Не давайте візу лаврову. Це є інструменти, які дозволяють достатньо ефективно замість слів використовувати ті, чі інші юридичні інструменти, щоб заблокувати росії можливість використовувати майданчик під назвою "ООН" для пропагандистської операції", - наголосив Подоляк. 

Радник Голови ОП також зазначив, що лавров використовує ООН як майданчик, за допомогою якого росія може вплинути на Латинську Америку, країни Африки та глобальний Південь.

"А тепер повернімось до лаврова. Безумовно, цей суб'єкт, який брав участь безпосередньо в радбезі рф 22 лютого 2022 року, яка прийняла рішення почати війну в порушення міжнародного права, він буде в рамках спеціального трибуналу визнаний винним і після цього ми будемо говорити, що злочинець лавров проводив засідання Радбезу ООН, в рамках ООН. Ви розумієте - як це буде виглядати в підручниках, про цю каденцію пана Гутеріша", - прокоментував Подоляк участь лаврова.

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