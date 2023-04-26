ООН постепенно обнуляет свою репутацию - Подоляк

ukru
Эксклюзив
06:00 • 20122 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 101945 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 58661 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 116477 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 115290 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106424 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101451 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112696 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132670 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 178658 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 46199 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 72457 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 30220 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 62194 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 101526 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 178650 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 209381 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 150124 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 156517 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 192875 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 85071 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106737 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123444 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158879 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165573 просмотра
Актуальное
ООН постепенно обнуляет свою репутацию - Подоляк

ООН постепенно обнуляет свою репутацию - Подоляк

Киев • УНН

 • 707020 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. ООН постепенно обнуляет свою репутацию. Об этом заявил Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"россия в ОНН - это абсурдно в полном смысле этого слова, и это, я сейчас скажу парадоксальную вещь, хорошо. Потому что ООН постепенно, или даже ускоренно обнуляет свою репутацию. Эта международная институция хочет доказать миру, что абсурд - это нормально", - сказал Подоляк.

Детали

По мнению Михаила Подоляка, ни ООН, ни МАГАТЭ, ни Красный Крест, ни другие институции не выполняют своих функциональных обязанностей, прописанных в их основных документах. 

"Я думаю, что вся глобальная инфраструктура будет переформатироваться в результате этой войны. В таком виде глобальная система безопасности не работает. Не существует институтов, которые могли бы предотвращать такие войны. Поэтому, на мой взгляд, при правильной финализации войны, эти все институты будут или реформироваться, или трансформироваться в нечто другое", - подчеркнул Советник Председателя ОП.

Кроме этого, Подоляк прокомментировал позицию стран, которые "очень обеспокоены" тем, что делает россия.

"Принимайте соответствующие юридические решения. Игнорируйте участие там, где есть россия. Не давайте лаврову визу. Это инструменты, которые позволяют достаточно эффективно вместо слов использовать те или иные юридические инструменты, чтобы заблокировать россии возможность использовать площадку под названием "ООН" для пропагандистской операции", - подчеркнул Подоляк. 

Советник Председателя ОП также отметил, что лавров использует ООН как площадку, с помощью которой россия может повлиять на Латинскую Америку, страны Африки и глобальный Юг.

"А теперь вернемся к лаврову. Безусловно, этот субъект, который участвовал непосредственно в совбезе рф 22 февраля 2022 года, который принял решение начать войну в нарушение международного права, он будет в рамках специального трибунала признан виновным и после этого мы будем говорить, что преступник лавров проводил заседание Совбеза ООН, в рамках ООН. Вы понимаете - как это будет выглядеть в учебниках, об этой каденции господина Гутерриша", - прокомментировал Подоляк участие лаврова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ярмарка лицемерия": Подоляк прокомментировал председательство лаврова в СБ ООН

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы