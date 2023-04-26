ООН постепенно обнуляет свою репутацию - Подоляк

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"россия в ОНН - это абсурдно в полном смысле этого слова, и это, я сейчас скажу парадоксальную вещь, хорошо. Потому что ООН постепенно, или даже ускоренно обнуляет свою репутацию. Эта международная институция хочет доказать миру, что абсурд - это нормально", - сказал Подоляк.

Детали

По мнению Михаила Подоляка, ни ООН, ни МАГАТЭ, ни Красный Крест, ни другие институции не выполняют своих функциональных обязанностей, прописанных в их основных документах.

"Я думаю, что вся глобальная инфраструктура будет переформатироваться в результате этой войны. В таком виде глобальная система безопасности не работает. Не существует институтов, которые могли бы предотвращать такие войны. Поэтому, на мой взгляд, при правильной финализации войны, эти все институты будут или реформироваться, или трансформироваться в нечто другое", - подчеркнул Советник Председателя ОП.

Кроме этого, Подоляк прокомментировал позицию стран, которые "очень обеспокоены" тем, что делает россия.

"Принимайте соответствующие юридические решения. Игнорируйте участие там, где есть россия. Не давайте лаврову визу. Это инструменты, которые позволяют достаточно эффективно вместо слов использовать те или иные юридические инструменты, чтобы заблокировать россии возможность использовать площадку под названием "ООН" для пропагандистской операции", - подчеркнул Подоляк.

Советник Председателя ОП также отметил, что лавров использует ООН как площадку, с помощью которой россия может повлиять на Латинскую Америку, страны Африки и глобальный Юг.

"А теперь вернемся к лаврову. Безусловно, этот субъект, который участвовал непосредственно в совбезе рф 22 февраля 2022 года, который принял решение начать войну в нарушение международного права, он будет в рамках специального трибунала признан виновным и после этого мы будем говорить, что преступник лавров проводил заседание Совбеза ООН, в рамках ООН. Вы понимаете - как это будет выглядеть в учебниках, об этой каденции господина Гутерриша", - прокомментировал Подоляк участие лаврова.

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