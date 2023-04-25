"Ярмарка лицемірства": Подоляк прокоментував головування лаврова в РБ ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в своєму Twitter прокоментував виступ на засіданні Радбезу ООН міністра закордонних справ росії сєргія лаврова, заявивши про "ярмарку лицемірства", передає УНН.
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"Бездоганна ярмарка лицемірства. лавров головує в РБ ООН, виправдовуючи війну, масові вбивства, тотальні руйнування… «міжнародним правом». Тобто рф демонстративно принижує демократії, свободу, конвенції. І? Цікаво? Подобається бути приниженими? росія має бути визнана спонсором тероризму й вигнана звідусіль…", - написав Подоляк.
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росія з 1 квітня на ротаційній основі почала головування в Радбезі ООН. Як повідомляє The Guardian, під час засідання РБ ООН лавров заявив, що США пішли шляхом «знищення глобалізації, яку впродовж багатьох років вони вважали найвищим благом для всього людства», а також, що Америка "лицемірно застосовувала свої стандарти в різних ситуаціях по всьому світу".
Телеканал Sky News додав, що лавров також звинуватив Захід у «відмові від дипломатії та вимогах роз’яснення питань на полі бою» та захищав вторгнення росії, представляючи дії своєї країни як мішень проти «відкрито расистського режиму» України.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що росія відновлює політику сталіна, який виступав проти надання іншим націям будь-яких прав, які могли б суперечити бажанням москви.
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