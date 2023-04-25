Кислиця про виступ лаврова в Раді Безпеки ООН: рф відновлює політику сталіна

ukru
12:29 • 4639 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 106207 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 108286 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 113085 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 163193 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 334062 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 429409 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334436 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354457 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311885 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 107888 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 114500 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 121945 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 88415 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 67952 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 106246 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 163226 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 448535 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 587413 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 615968 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 44720 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 88415 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 121945 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 223276 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 429424 перегляди
Актуальне
Кислиця про виступ лаврова в Раді Безпеки ООН: рф відновлює політику сталіна

Кислиця про виступ лаврова в Раді Безпеки ООН: рф відновлює політику сталіна

Київ • УНН

 • 997984 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що росія відновлює політику сталіна, який виступав проти надання іншим націям будь-яких прав, які могли б суперечити бажанням москви. Про це він повідомив, коментуючи виступ міністра закордонних справ рф сергія лаврова в Раді Безпеки ООН, передає УНН.

Цитата

«Держава-агресор розпочала сьогоднішню дискусію Радбезу ООН, щоб відновити лейтмотив Ялтинської конференції 1945 року, де проект ООН мав першорядне значення у світі, коли Сталін виступав проти надання меншим націям будь-яких прав, які могли б суперечити бажанням москви», - написав Кислиця в Twitter.

The aggressor state has launched today’s UNSC discussion to resuscitate a leitmotif of 1945 Yalta Conference where the UN project was of the tertiary concern in the world where Stalin opposed to giving the smaller nations any rights that could contradict the wishes of Moscow pic.twitter.com/vdxdcV3QRz

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 24, 2023

Доповнення

Усі 27 послів ЄС в ООН засудили дії росії в Україні напередодні засідання РБ. 

Також нагадаємо, що росія з 1 квітня головує в Радбезі ООН. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Виключити росію з Радбезу ООН: у МЗС назвали причини

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25