Кислиця про виступ лаврова в Раді Безпеки ООН: рф відновлює політику сталіна

«Держава-агресор розпочала сьогоднішню дискусію Радбезу ООН, щоб відновити лейтмотив Ялтинської конференції 1945 року, де проект ООН мав першорядне значення у світі, коли Сталін виступав проти надання меншим націям будь-яких прав, які могли б суперечити бажанням москви», - написав Кислиця в Twitter.

The aggressor state has launched today’s UNSC discussion to resuscitate a leitmotif of 1945 Yalta Conference where the UN project was of the tertiary concern in the world where Stalin opposed to giving the smaller nations any rights that could contradict the wishes of Moscow pic.twitter.com/vdxdcV3QRz

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 24, 2023

Усі 27 послів ЄС в ООН засудили дії росії в Україні напередодні засідання РБ.

Також нагадаємо, що росія з 1 квітня головує в Радбезі ООН.

