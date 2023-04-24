Усі 27 послів ЄС в ООН засудили дії росії в Україні напередодні засідання РБ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Незадовго до того, як росія головуватиме на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у понеділок, всі 27 послів Європейського Союзу виступили із спільною заявою, яка засуджує дії росії в Україні. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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«Я тут із 27 послами Європейського союзу, — сказав Улоф Скуг, представник Європейського союзу в ООН. — Ми хочемо зробити заяву у зв'язку з дебатами, які розпочнуться у Раді Безпеки».
«росія намагається зображати із себе захисника статуту ООН та багатосторонності. Ніщо не може бути далі від істини. Це цинічно. Усі ми знаємо, що поки росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми боронимо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, МС, МКС, куди не глянь, росія викликає неповагу».
Далі група повторила свою вимогу, щоб росія «негайно, повністю та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».
«Якщо росія дбає про ефективну багатосторонність, це перший спосіб довести це».
Додамо
росія, яка головує у Раді Безпеки цього місяця, запланувала зустріч, щоб висвітлити принципи Статуту ООН. Щомісяця головування у Раді Безпеки змінюється 15 членами.