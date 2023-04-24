Все 27 послов ЕС в ООН осудили действия россии в Украине накануне заседания СБ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Незадолго до того, как россия будет председательствовать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в понедельник, все 27 послов Европейского Союза выступили с совместным заявлением, осуждающим действия россии в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Цитата

«Я здесь с 27 послами Европейского союза, — сказал Улоф Скуг, представитель Европейского союза в ООН. — Мы хотим сделать заявление в связи с дебатами, которые начнутся в Совете Безопасности».

«россия пытается изображать из себя защитника устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично. Все мы знаем, что пока россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, МС, МУС, куда ни глянь, россия вызывает неуважение».

Далее группа повторила свое требование, чтобы россия «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

«Если россия заботится об эффективной многосторонности, это первый способ доказать это».

Добавим

россия, председательствующая в Совете Безопасности в этом месяце, запланировала встречу, чтобы осветить принципы Устава ООН. Каждый месяц председательство в Совете Безопасности сменяется 15 членами.

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