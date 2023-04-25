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"Ярмарка лицемерия": Подоляк прокомментировал председательство лаврова в СБ ООН

Киев • УНН

 • 459867 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter прокомментировал выступление на заседании Совбеза ООН министра иностранных дел россии сергея лаврова, заявив о "ярмарке лицемерия", передает УНН.

Цитата

"Безупречная ярмарка лицемерия. лавров председательствует в СБ ООН, оправдывая войну, массовые убийства, тотальные разрушения… «международным правом». То есть рф демонстративно унижает демократии, свободу, конвенции. И? Интересно? Нравится быть униженными? россия должна быть признана спонсором терроризма и изгнана отовсюду…", - написал Подоляк.

Добавим

россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН. Как сообщает The Guardian, во время заседания СБ ООН лавров заявил, что США пошли по пути «уничтожения глобализации, которую на протяжении многих лет они считали наивысшим благом для всего человечества», а также, что америка "лицемерно применяла свои стандарты в различных ситуациях по всему миру".

Телеканал Sky News добавил, что лавров также обвинил Запад в «отказе от дипломатии и требовании решения вопросов на поле боя», также защищал вторжение россии, представляя действия своей страны как мишень против «открыто расистского режима» Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что россия возобновляет политику Сталина, который выступал против предоставления другим нациям каких-либо прав, которые могли бы противоречить желаниям москвы.

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