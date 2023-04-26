Подоляк: Венгрия не должна комментировать сувернитет нашей страны

ukru
Эксклюзив
06:00 • 22488 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 102555 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 60541 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 116786 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 115493 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106516 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101510 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112730 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132696 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 179003 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 48148 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 74377 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 32693 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 64306 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 101941 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 179003 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 209706 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 150418 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 156798 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 193153 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 85815 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106846 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123547 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158978 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165668 просмотра
Актуальное
Подоляк: Венгрия не должна комментировать сувернитет нашей страны

Подоляк: Венгрия не должна комментировать сувернитет нашей страны

Киев • УНН

 • 607462 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Венгрия не должна комментировать сувернитет нашей страны. Об этом сказал Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отвечая на заявление вице-спикера парламента Венгрии Дору Дуро, которая отметила, что россия должна одобрить вступление Украины в НАТО, пишет УНН.

Цитата

"Почему вообще Венгрия что-то должна комментировать относительно суверенитета нашей Украины, или нашего выбора, или относительно Альянса, который устами генсека НАТО Йенса Столтенберга зафиксировал, что все, абсолютно все страны едины в своем понимании, что Украина должна быть обязательным членом НАТО, кроме, опять же, Венгрии?", - отметил Подоляк.

Детали

Советник Председателя ОП также добавил, что Украина может получить разрешение в россии только с помощью Вооруженных Сил.

"Какое разрешение мы должны получить у россии? Мы должны получить у России одно разрешение — на несуществование России. То есть мы должны его получить нашими Вооруженными силами, объяснив россии, что такие государства неконкурентны и в таком виде существовать не могут. Они должны или трансформироваться, или уменьшить свой объем примитивных амбиций гопника", - подчеркнул Подоляк.

Кроме этого, Подоляк отметил, что после победы Украины, такие страны как Венгрия будут первыми, кто поставит на голосование принятие Украины в НАТО по ускоренной процедуре 

"Венгрия будет одним из наиболее заинтересованных лоббистов, потому что надо будет искупить вину", - подытожил Советник Главы ОП. 

Ранее

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО. В МИД на это ответили и отметили, что Украина не нуждается в разрешении России, чтобы стать членом Альянса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН постепенно обнуляет свою репутацию - Подоляк

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы