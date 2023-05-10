Венгрия отказалась от проведения ЧЕ по фигурному катанию в 2024 году из-за войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Национальная венгерская ассоциация конькобежного спорта сообщила, что отказывается от права на организацию чемпионата Европы по фигурному катанию в Будапеште в 2024 году из-за войны рф против Украины. Об этом они сообщили в заявлении на сайте ассоциации, пишет УНН.
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"В связи с длительной войной по соседству с нашей страной, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный спорт, Венгерская национальная ассоциация конькобежного спорта после длительного рассмотрения отказывается от чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду 2024 года", - говорится в заявлении на сайте.
Детали
В ассоциации также отметили, что не имеют надлежащих финансовых ресурсов для качественного проведения турнира.
Справочно
Чемпионат Европы - 2023 года состоялся в Финляндии (город Эспоо), ЧЕ-2025 должен пройти в Хорватии (город Загреб).
Напомним
В конце апреля Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, якобы, заплатила чрезвычайно высокую цену за войну, которую начала рф против Украины.