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Венгрия отказалась от проведения ЧЕ по фигурному катанию в 2024 году из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 1860901 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Национальная венгерская ассоциация конькобежного спорта сообщила, что отказывается от права на организацию чемпионата Европы по фигурному катанию в Будапеште в 2024 году из-за войны рф против Украины. Об этом они сообщили в заявлении на сайте ассоциации, пишет УНН.

Цитата 

"В связи с длительной войной по соседству с нашей страной, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный спорт, Венгерская национальная ассоциация конькобежного спорта после длительного рассмотрения отказывается от чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду 2024 года", - говорится в заявлении на сайте. 

Детали 

В ассоциации также отметили, что не имеют надлежащих финансовых ресурсов для качественного проведения турнира. 

Справочно 

Чемпионат Европы - 2023 года состоялся в Финляндии (город Эспоо), ЧЕ-2025 должен пройти в Хорватии (город Загреб).

Напомним 

В конце апреля Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, якобы, заплатила чрезвычайно высокую цену за войну, которую начала рф против Украины. 

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