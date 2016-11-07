Угорщина, Словаччина та Польща зацікавлені у проходженні торгового потоку із Азії через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Угорщина, Словаччина і Польща зацікавлені в тому, щоб через Україну пролягав вантажний потік з Центральної Азії. Про це сказав віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко під час відкриття Першого українського міжнародного форуму “UkraineSilkRoadForum 2016”, передає УНН.
“Угорщина, Словаччина і Польща зацікавлені в тому, щоб вантажний потік з Центральної Азії йшов саме через Україну”, — повідомив Г.Зубко.
Також він додав, що сьогодні вже функціонує Бескидський тунель, який збільшує вантажний потік з Чорного моря в країн Балтії.
Нагадаємо, В.Гройсман під час зустрічі з Повноважними послами Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану та Киргизької Республіки наголосив на тому, що Україна і країни Центральної Азії повинні поглибити економічне співробітництво.