Венгрия, Словакия и Польша заинтересованы в прохождении торгового потока из Азии через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Венгрия, Словакия и Польша заинтересованы в том, чтобы через Украину проходил грузовой поток из Центральной Азии. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко во время открытия Первого украинского международного форума "UkraineSilkRoadForum 2016", передает УНН.
"Венгрия, Словакия и Польша заинтересованы в том, чтобы грузовой поток из Центральной Азии шел именно через Украину", - сообщил Г.Зубко.
Также он добавил, что сегодня уже функционирует Бескидский тоннель, который увеличивает грузовой поток из Черного моря в страны Балтии.
Напомним, В.Гройсман во время встречи с полномочными послами Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызской Республики отметил, что Украина и страны Центральной Азии должны углубить экономическое сотрудничество.