Венгрия, Словакия и Польша заинтересованы в прохождении торгового потока из Азии через Украину

"Венгрия, Словакия и Польша заинтересованы в том, чтобы грузовой поток из Центральной Азии шел именно через Украину", - сообщил Г.Зубко.

Также он добавил, что сегодня уже функционирует Бескидский тоннель, который увеличивает грузовой поток из Черного моря в страны Балтии.

Напомним, В.Гройсман во время встречи с полномочными послами Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызской Республики отметил, что Украина и страны Центральной Азии должны углубить экономическое сотрудничество.